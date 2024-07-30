Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 31 июля
В Париже стремительно несутся Олимпийские игры-2024, которые проходят раз в четыре года. Вашему вниманию – расписание соревнований пятого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.
В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.
По теме Олимпийские игры-2024: все, что стоит знать о главных спортивных соревнованиях в Париже
Расписание на 31 июля
В среду, 31 июля, состоится пятый игровой день в Париже. Соревнования состоятся сразу в 26-х видах спорта. Из них аж одиннадцать соревнований будут медальными:
- дзюдо, до 90 килограммов (мужчины)
- дзюдо, до 70 килограммов (женщины)
- фехтование, командная ступень (мужчины)
- спортивная гимнастика, многоборье (мужчины)
- плавание, 100 метров вольным стилем (мужчины)
- плавание, 200 метров брассом (мужчины)
- плавание, 200 метров баттерфляем (мужчины)
- плавание, 100 метров вольным стилем (женщины)
- плавание, 1500 метров вольным стилем (женщины)
- прыжки в воду, синхронная вышка 10 метров (женщины)
- академическая гребля, парные четверки (мужчины)
- академическая гребля, парные четверки (женщины)
- гребной слалом, каноэ-одиночки (женщины)
- серфинг (мужчины)
- серфинг (женщины)
- стрельба, трап (мужчины)
- велоспорт, BMX-фристайл парк (мужчины)
- велоспорт, BMX-фристайл парк (женщины)
- триатлон, личный зачет (мужчины)
- триатлон, личный зачет (женщины)
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 31 июля будет представлена в восьми видах спорта. Шансы на медаль будут иметь девять наших спортсменов в четырех турнирах.
В гребном слаломе в полуфинал вышла Виктория Ус, которая в случае успеха в тот же день выйдет на финальное соревнование. В многоборье будут соревноваться Илья Ковтун и Олег Верняев.
Также Ксения Байло и София Лискун будут претендовать на награды в синхронном прыжке. А вот в академической гребле сборную Украины представят Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 31 июля:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|10:00
|Стрельба, винтовка 50 метров (ч)
|Сергей Кулиш
|12:00
|Прыжки в воду, синхронная вышка 10 метров (ж)
|Ксения Байло, София Лискун
|12:20
|Плавание, 200 метров на спине (ч)
|Александр Желтяков
|12:25
|Академическая гребля, парные двойки, легкий вес (ч)
|Игорь Хмара, Сергей Ковалев
|13:00
|Теннис, парный разряд (ж)
|Надежда Киченок / Людмила Киченок – Даниэль Коллинз/Дезире Кравчик
|13:15
|Академическая гребля, парные четверки (ж)
|Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова
|16:30
18:25
|Гребной слалом, каноэ-одиночки (ж)
|Виктория Ус
|18:30
|Спортивная гимнастика, многоборье (ч)
|Илья Ковтун, Олег Верняев
|20:00
|Теннис, одиночный разряд (ж)
|Марта Костюк – Донна Векич
|21:30
|Бокс, до 57 килограммов (ч)
|Айдер Абдураимов – Хавьер Ибаньез Диас
Читайте также Дополнительная мотивация: сколько денег заработают украинские спортсмены за медали на Олимпиаде-2024
Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт