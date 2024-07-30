Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 31 июля

30 июля 2024, 23:09
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В Париже стремительно несутся Олимпийские игры-2024, которые проходят раз в четыре года. Вашему вниманию – расписание соревнований пятого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.

В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.

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Расписание на 31 июля

В среду, 31 июля, состоится пятый игровой день в Париже. Соревнования состоятся сразу в 26-х видах спорта. Из них аж одиннадцать соревнований будут медальными:

  • дзюдо, до 90 килограммов (мужчины)
  • дзюдо, до 70 килограммов (женщины)
  • фехтование, командная ступень (мужчины)
  • спортивная гимнастика, многоборье (мужчины)
  • плавание, 100 метров вольным стилем (мужчины)
  • плавание, 200 метров брассом (мужчины)
  • плавание, 200 метров баттерфляем (мужчины)
  • плавание, 100 метров вольным стилем (женщины)
  • плавание, 1500 метров вольным стилем (женщины)
  • прыжки в воду, синхронная вышка 10 метров (женщины)
  • академическая гребля, парные четверки (мужчины)
  • академическая гребля, парные четверки (женщины)
  • гребной слалом, каноэ-одиночки (женщины)
  • серфинг (мужчины)
  • серфинг (женщины)
  • стрельба, трап (мужчины)
  • велоспорт, BMX-фристайл парк (мужчины)
  • велоспорт, BMX-фристайл парк (женщины)
  • триатлон, личный зачет (мужчины)
  • триатлон, личный зачет (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 31 июля будет представлена в восьми видах спорта. Шансы на медаль будут иметь девять наших спортсменов в четырех турнирах.

В гребном слаломе в полуфинал вышла Виктория Ус, которая в случае успеха в тот же день выйдет на финальное соревнование. В многоборье будут соревноваться Илья Ковтун и Олег Верняев.

Также Ксения Байло и София Лискун будут претендовать на награды в синхронном прыжке. А вот в академической гребле сборную Украины представят Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 31 июля:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
10:00 Стрельба, винтовка 50 метров (ч) Сергей Кулиш
12:00 Прыжки в воду, синхронная вышка 10 метров (ж) Ксения Байло, София Лискун
12:20 Плавание, 200 метров на спине (ч) Александр Желтяков
12:25 Академическая гребля, парные двойки, легкий вес (ч) Игорь Хмара, Сергей Ковалев
13:00 Теннис, парный разряд (ж) Надежда Киченок / Людмила Киченок – Даниэль Коллинз/Дезире Кравчик
13:15 Академическая гребля, парные четверки (ж) Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова
16:30
18:25		 Гребной слалом, каноэ-одиночки (ж) Виктория Ус
18:30 Спортивная гимнастика, многоборье (ч) Илья Ковтун, Олег Верняев
20:00 Теннис, одиночный разряд (ж) Марта Костюк – Донна Векич
21:30 Бокс, до 57 килограммов (ч) Айдер Абдураимов – Хавьер Ибаньез Диас

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт
Автор: Анатолій Дерека