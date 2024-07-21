Почти 9 миллионов посетителей: Олимпиада-2024 в Париже уже побила рекорд по продаже билетов

Столица Франции полным ходом готовится к приему гостей со всего мира. Ожидается, что 33-е летние Олимпийские игры посетит рекордное количество фанатов.

Менее чем через неделю, 26 июля, в Париже стартуют летние Олимпийские Игры-2024. Соревнования в столице Франции продлятся до 11 августа.

По теме Олимпиада-2024: где в Украине бесплатно смотреть соревнования в Париже

Рекордные продажи билетов

Олимпиада является особым событием в мире спорта. Раз в четыре года она привлекает к себе интерес всего спортивного мира, а ажиотаж вокруг Игр обычно очень высок.

Не станут исключением и Олимпийские Игры в Париже. Спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл заявил, что на соревнованиях ожидается рекордное количество посетителей.

За пять дней до старта МОК уже реализовал более 8,8 миллиона билетов на различные олимпийские ивенты. Эта цифра уже побила рекорд, который был установлен в 1996 году.

Читайте также Церемония открытия Олимпиады-2024 на грани срыва: в чем причина

Тогда на Игры в Атланте было продано 8,3 миллиона пропусков. Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32-х видах спорта. Украину на соревнованиях представят 140 атлетов.