Менш ніж за тиждень, 26 липня, у Парижі стартують літні Олімпійські Ігри-2024. Змагання у столиці Франції триватимуть до 11 серпня.

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Рекордні продажі квитків

Олімпіада є особливою подією у світі спорту. Раз на чотири роки вона привертає до себе інтерес усього спортивного світу, а ажіотаж навколо Ігор зазвичай дуже високий.

Не стануть виключенням і Олімпійські Ігри у Парижі. Спортивний директор Міжнародного олімпійського комітету Кіт Макконнелл заявив, що на змаганнях очікується рекордна кількість відвідувачів.

За п'ять днів до старту МОК вже реалізував понад 8,8 мільйона квитків на різні олімпійські івенти. Ця цифра вже побила рекорд, який був встановлений у 1996 році.

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Тоді на Ігри в Атланті було продано 8,3 мільйона перепусток. Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32-х видах спорту. Україну на змаганнях представлять 140 атлетів.