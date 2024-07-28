Лаура Пигосси (Бразилия) – Даяна Ястремская (Украина) 1:2 (6:3, 5:7, 0:6)

На олимпийском турнире по теннису наконец-то стартовал женский одиночный турнир. Большинство матчей 1/32 финала не состоялись в субботу из-за сильного ливня, пишет 24 Канал.

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Камбэк Ястремской

Из четырех украинок на корт смогли выйти только трое, ведь Ангелина Калинина снялась с турнира из-за болезни. А вот остальные три наши спортсменки прошли в следующий круг.

Тяжелее всего матч дался Даяне Ястремской, соперницей которой была вторая ракетка Бразилии Лаура Пигосси. Первый сет прошел под диктовку южноамериканки, которая сделала три брейка и повела в счете.

Решающее значение имел второй сет, в течение которого обе теннисистки действовали надежно и отдали лишь по одному "своему" гейму. Дело шло к тай-брейку, но при счете 5:5 Ястремская смогла взять гейм на подаче Пигосси и довела сет до счета 7:5.

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Это придало сил Даяне, которая в финальном сете разнесла соперницу со счетом 6:0. Таким образом, одесситка вышла в 1/16 финала, где ее оппоненткой станет Камила Осорио из Колумбии.

Также во второй круг прошли Элина Свитолина и Марта Костюк. Первая ракетка Украины сразится с Кларой Бюрель (Франция), а вот Свитолину ожидает матч с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.