В ожидании Харлан: три фехтовальщицы из Украины остались без медалей в первый день Олимпиады

Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая и Влада Харькова стартовали на Играх в первый же игровой день. Первая быстро вылетела из соревнования, тогда как другие две украинки были в шаге от полуфинала.

В субботу, 27 июля, на летних Олимпийских играх-2024 продолжается первый игровой день. В борьбу вступили немало украинских атлетов, в том числе и три фехтовальщицы, пишет 24 Канал.

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Быстрый вылет Бежуры

В соревнованиях по индивидуальной шпаге среди женщин приняли Влада Харькова, Елена Кривицкая и Джоан Фейби Бежура. Для получения медалей каждой из них надо было одолеть от 4 до 5 оппоненток.

К сожалению, Бежура завершила выступление уже на первой же стадии. В 1/16 финала киевлянка уступила одной из фавориток турнира Ориан Малло-Бретон из Франции. Поражение минимальное – 13:14.

Четвертьфинал – максимум

В свою очередь Харьковой и Кривицкой удалось пройти двух соперниц. Влада не оставила шансов Маргерити Винсенти (6:15). А в 1/8 финала уроженка Ужгорода так же уверенно обыграла Михо Йошимуру из Японии (15:10).

Что касается Кривицкой, то на старте она лишь в один балл обыграла Александру Ндоло из Кении (13:12). Далее была канадка Руен Чао, которую также удалось одолеть минимально (15:14).

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Впрочем, на стадии 1/4 финала завершился путь обеих украинок. Уверенный путь Харьковой остановила обидчица Бежуры. Француженка Малло-Бретон выиграла со счетом 15:10. В свою очередь Кривицкая без шансов проиграла Конг Ман Вай Вивиан из Гонконга (15:7).

Таким образом, все трое наших девушек завершили выступления. Следующие фехтовальщицы из Украины выступят в понедельник, 29 июля. В соревнованиях по личной рапире сыграют Ольга Харлан, Алина Комащук и Елена Кравацкая.