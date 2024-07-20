Участие в них примет и легендарная фехтовальщица Ольга Харлан. Это будет пятая Олимпиада для украинской чемпионки.

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Жажда реабилитироваться за Токио-2021

Именитая спортсменка поделилась ожиданиями от предстоящих соревнований. Она рассказала о своей подготовке к Олимпиаде и призналась, какую цель себе поставила на Игры-2024.

"Эта подготовка к Играм, она другая, чем была в тот раз. Я чувствую себя увереннее, чувствую что буду наслаждаться этими соревнованиями. Я прошла очень тяжелый путь за эти все 3 года и уверена, что стала сильнее, особенно психологически.

После этого сезона хотела бы, чтобы люди запомнили мое фехтование, мою жажду победы и мой результат. Хочется прочитать о себе заголовок "Харлан стала трехкратной олимпийской чемпионкой", – сказала спортсменка.

К слову. На предыдущей летней Олимпиаде в Токио украинцы завоевали 19 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. На играх в Париже нашу страну будут представлять 140 спортсменов.

История выступлений Ольги Харлан на Олимпийских играх