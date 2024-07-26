Где смотреть Олимпийские игры-2024: полный список трансляций в Украине

Олимпиада в Париже привлечет внимание спортивного сообщества со всего цивилизованного мира. Украинские спортсмены и болельщики также будут вовлечены во все наиболее интересные мероприятия Игр-2024.

В пятницу, 26 июля, в Париже стартуют 33-е летние Олимпийские игры-2024. В столицу Франции съехались почти 11 тысяч спортсменов из более чем 200 стран мира, пишет 24 Канал.

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Где смотреть Олимпиаду

Турниры на Олимпийских играх-2024 будут вживую показаны на территории Украины. Официальным вещателем соревнований является Суспільне мовлення. Олимпийские игры бесплатно онлайн будут доступны на трех платформах телекомпании:

телеканал Суспільне Спорт

сайт Суспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

В общем Суспільне предложит зрителям более 200 часов эфира с Олимпиады. Каждый день включения будут начинаться в 10 утра и продлятся до полуночи.

Кроме того, церемонию открытия Олимпиады можно будет посмотреть на Первом канале Суспільного. Начало – 26 июля в 20:30 по киевскому времени.

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Также онлайн открытие Олимпийских игр-2024 будет доступен на сайте 24 Канала. Следите за всеми самыми горячими новостями из Парижа у нас на сайте!

Отметим, что организаторы Олимпиады разыграют 329 комплектов медалей в 32-х видах спорта. Украина же будет представлена 140 атлетами. Наибольшее представительство – в легкой атлетике (25).