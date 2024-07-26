У п'ятницю, 26 липня, у Парижі стартують 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. До столиці Франції з'їхались майже 11 тисяч спортсменів із більш ніж 200 країн світу, пише 24 Канал.

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Де дивитися Олімпіаду

Турніри на Олімпійських іграх-2024 будуть наживо показані на території України. Офіційним мовником змагань є Суспільне мовлення. Олімпійські ігри безкоштовно онлайн будуть доступні на трьох платформах телекомпанії:

телеканал Суспільне Спорт

сайт Суспільне Спорт

регіональні канали Суспільного

Загалом Суспільне запропонує глядачам більше 200 годин ефіру з Олімпіади. Кожен день включення розпочинатимуться за 10 ранку та триватимуть до опівночі.

Крім того, церемонію відкриття Олімпіади можна буде подивитися на Першому каналі Суспільного. Початок – 26 липня о 20:30 за київським часом.

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Також онлайн відкриття Олімпійських ігор-2024 буде доступний на сайті 24 Каналу. Слідкуйте за всіма найгарячішими новинами з Парижу у нас на сайті!

Відзначимо, що організатори Олімпіади розіграють 329 комплектів медалей у 32-х видах спорту. Україна ж буде представлена 140 атлетами. Найбільше представництво – у легкій атлетиці (25).