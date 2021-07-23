В играх примут участие около 11 тысяч спортсменов в 33 видах спорта из более 200 стран мира. Они разыграют 339 комплектов наград. Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).

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Транслировать соревнования будет UA: ПЕРШИЙ. Также смотрите Олимпиаду на сайте Суспільне Спорт.

Стоит отметить, что между Украиной и Японией шесть часов разницы во времени. Поэтому большинство соревнований будут начинаться тогда, когда в Украине будет ночь. Однако финалы соревнований будут приходиться в светлое время суток.

Спорт 24 будет оперативно информировать о событиях на Олимпиаде-2020.