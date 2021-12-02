Олимпийская чемпионка по биатлону подарила медаль юным фанаткам: эмоциональное фото

Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала триумфатором женского спринта в Эстерсунде. Спортсменка решила сделать приятный подарок юным болельщицам.

Красивый поступок биатлонистки

26-летняя биатлонистка выиграла спринт на глазах родных болельщиков. Ханна Эберг не стала хранить на память свою золотую медаль, а отдала ее юным девочкам, которые поддерживали спортсменку с трибун.

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Эмоции фанаток после подарка бесценны. Они не могли поверить свои глазам, когда к ним на трибунах подошла Эберг и подарила награду. Девушки только с удивлением и восхищением смотрели на такой поступок.

Эберг же сделала несколько фотографий с болельщицами, но девочки в тот момент были ещё под впечатлением от поступка спортсменки. Они не могли отвести взгляд от награды.



Ханна Эберг отдала медаль фанатке / Фото Getty Images

Победа Эберг в спринте

Шведская биатлонистка начала новый сезон с победы. Эберг с нулями стала первой, опередив Анаис Шевалье-Буше из Франции и норвежку Марте Олсбю Ройселанд.

Украинки же завершили гонку за пределами топ-20. Лучшей стала Елена Билосюк – 24 позиция.

Ханна Эберг – олимпийская чемпионка-2018 в Пхенчхане в индивидуальной гонке. Также в 2018 году получила "серебро" в женской эстафете. Биатлонистка, которая становилась многократным призером чемпионата мира, является номером один в женской команде.

Уже 2 декабря Эберг попытается повторить успех и побороться за награды в спринте в Эстерсунде. Начало гонки в 14:45 по киевскому времени. Ханна стартует под 16-м номером.