Не хотим видеть нейтральных спортсменов из РФ на ОИ-2024: Баюл обратилась к Томасу Баху

Первая олимпийская чемпионка Украины Оксана Баюл записала обращение к президенту МОК Томасу Баху. Титулованная фигуристка выступила против возвращения атлетов из стран-агрессоров в международные соревнования.

В марте этого года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям вернуть атлетов из России и Беларуси в соревнования под нейтральным флагом. Скандальное предложение вызвало сопротивление со стороны известных спортсменов.

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Запрет для россиян должен продолжаться

Чемпионка ОИ-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл обратилась к президенту МОК Томасу Баху с просьбой не допустить россиян к Играм в Париже.

"Мое обращение к Томасу Баху. Я олимпийская чемпионка Оксана Баюл.

Дорогой Томас, сейчас идет широкомасштабная война в Украине. Мы, украинцы, ее не начинали. Поэтому мы не хотим, чтобы нейтральные спортсмены из России принимали участие в Олимпийских играх 2024 года. Помогите нам", – сказала Баюл.

Видео обращения Оксаны Баюл

Напомним, что в ответ на решение МОК Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. Однако такая инициатива правительства пока не получила поддержки спортивного сообщества Украины.