Их ничего не пугает: скандальный европейский клуб питает надежду сотрудничать с Ребровым

Сергей Ребров уже попал на радары нескольких футбольных коллективов. Однако некоторые из них выглядят более серьезно настроенными.

Греческий Олимпиакос не надеется сотрудничать с Сергеем Ребровым. Украинский специалист оказался лучшим среди ряда тренеров.

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Дополнительный вариант

Греческий гранд и раньше проявлял интерес к украинскому специалисту, но вот Сергей Ребров ясно дал понять, что работа в Олимпиакосе ничем его и близко не привлекает. Но вот красно-белые оказались не из тех, кто готов так легко отступить. Легенд не пугает позиция украинского тренера, поскольку, как оказалось, Ребров стал приоритетным вариантом для греческого гранда и его президента.

Олимпиакос готов запустить новую волну переговоров с тренером Украины. Однако "красно-белые" смогут больше влиять на ситуацию только тогда, когда "легенды" узнают, в каком именно еврокубковом турнире им придется отстаивать честь Греции, а потому детали переговоров еще придется подождать. Олимпиакос находится на 3-м месте тамошнего чемпионата, что дарит коллективу шанс посоревноваться за трофей Лиги Европы.

Владельца греческого гранда Эвангелоса Маринакиса часто обвиняли в организации договорных матчей, подкупе и запугивании судей и связях с уголовными организациями. К тому же он владеет еще и Ноттингемом Форестом.

Карьера Сергея Реброва в роли тренера