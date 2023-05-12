Их ничего не пугает: скандальный европейский клуб питает надежду сотрудничать с Ребровым
Источник:OnSport
Сергей Ребров уже попал на радары нескольких футбольных коллективов. Однако некоторые из них выглядят более серьезно настроенными.
Греческий Олимпиакос не надеется сотрудничать с Сергеем Ребровым. Украинский специалист оказался лучшим среди ряда тренеров.
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Дополнительный вариант
Греческий гранд и раньше проявлял интерес к украинскому специалисту, но вот Сергей Ребров ясно дал понять, что работа в Олимпиакосе ничем его и близко не привлекает. Но вот красно-белые оказались не из тех, кто готов так легко отступить. Легенд не пугает позиция украинского тренера, поскольку, как оказалось, Ребров стал приоритетным вариантом для греческого гранда и его президента.
Олимпиакос готов запустить новую волну переговоров с тренером Украины. Однако "красно-белые" смогут больше влиять на ситуацию только тогда, когда "легенды" узнают, в каком именно еврокубковом турнире им придется отстаивать честь Греции, а потому детали переговоров еще придется подождать. Олимпиакос находится на 3-м месте тамошнего чемпионата, что дарит коллективу шанс посоревноваться за трофей Лиги Европы.
Владельца греческого гранда Эвангелоса Маринакиса часто обвиняли в организации договорных матчей, подкупе и запугивании судей и связях с уголовными организациями. К тому же он владеет еще и Ноттингемом Форестом.
Карьера Сергея Реброва в роли тренера
- Украинский специалист за свою почти 10-летнюю тренерскую карьеру успел потренировать 4 коллектива, среди которых были и европейские, и азиатские.
- Начал свой путь Ребров, конечно же, в киевском Динамо, где он подменил отошедшего от дел Олега Блохина. В состоянии "бело-синих" Сергей добился немалых высот, а именно: дважды становился чемпионом Украины (2014/2015, 2015/2016), дважды обладателем Кубка Украины (2014, 2015) и однажды обладателем Суперкубка Украины (2016). К тому же Ребров с "Бобрами" выходил в последний на данный момент четвертьфинал Лиги Европы (где уступил Фиорентине) и 1/8 финала Лиги чемпионов (где киевляне уступили Манчестер Сити).
- После столичного коллектива Ребров отправился в Саудовскую Аравию возглавлять на один сезон Аль-Агли, с которым он смог стать вицечемпионами страны.
- После Азии Сергей вернулся в Европу, а именно в чемпионат Венгрии, где стал на тренерский мостик Ференцвароша, который он смог вернуть в групповой этап Лиги чемпионов, однако иронически вылетел оттуда от Динамо. Также Ребров с венграми трижды выигрывал внутренний чемпионат.
- После значительных триумфов в Европе Сергей решил принять сенсационное решение и вернуться в Азию, и вот на этот раз в ОАЭ, а именно возглавив Аль-Айн, который украинец до сих пор тренирует. Ребров с "лидерами" становился чемпионом страны и обладателем Кубка лиги.