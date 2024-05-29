Сегодня, 29 мая, в Афинах состоится финал Лиги конференций 2023-2024. В решающем бою за третий по рангу еврокубок сойдутся греческий Олимпиакос и итальянская Фиорентина, пишет 24 Канал. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

По теме Кто догонит Роналду и Месси: рейтинг лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Второй финал Фиорентины

"Фиалки" уже в прошлом сезоне играли в финале этого турнира. Подопечные Винченцо Итальяно тогда в конце матча проиграли Вест Хэму, но уже через год снова смогли выйти в финал Лиги конференций.

Команда этот евросезон начала с квалификации, пройдя венский Рапид. В группе Фиорентина стала первой, опередив Ференцварош, Генк и Чукарички, что позволило напрямую выйти в 1/8 финала.

В плей-офф же Фиорентина выбила Маккаби Хайфу (4:3, 1:1), Викторию (0:0, 2:0) и Брюгге (3:2, 1:1). К слову, в Серии А "фиалки" финишировали восьмыми, поэтому должны снова сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне.

Впрочем, победа в этом турнире позволит команде стартовать в Лиге Европы 2024-2025. Помешать намерен Олимпиакос, который прошел отличный путь в плей-офф.

Читайте также Феерии Реала, чудо Ливерпуля и успехи Барселоны: все самые результативные финалы Лиги чемпионов

Крутой путь Олимпиакоса

Греки стартовали в Лиге Европы, однако продолжить борьбу в этом еврокубке не смогли. Далее прошли Вест Хэм и Фрайбург. Впрочем в Лиге конференций пирейцы набрали ход.

Оли прошли непростой путь, оставив позади Ференцварош, (1:0, 1:0) Маккаби Тель-Авив (1:4, 6:1), Фенербахче (3:2, 0:1, пен – 3:2) и Астон Виллу (4:2, 2:0). Особенно крутыми получились дуэли с Маккаби и Астон Виллой. В первом случае подопечные Мендилибара смогли отыграться после домашнего поражения 1:4.

А во втором Олимпиакос дважды уверенно переиграл существенно выше классом соперника. В чемпионате пирейцы финишировали третьими, поэтому тоже должны сыграть в ЛК в следующем сезоне. Победа в этом турнире переведет пирейцев в Лигу Европы.

Где смотреть матч

Матч Олимпиакос – Фиорентина будет доступен в прямой трансляции в Украине. Игру покажет официальный транслятор турниров УЕФА сервис Megogo. Начало трансляции – в 21:25 по киевскому времени.

Ориентировочные составы команд:

ОЛИМПИАКОС: Цолакис – Родинеи, Рецос, Кармо, Ричардс – Хецце, Иборра, Чикиньо – Фортунис, Эль-Кааби, Поденсе.

ФИОРЕНТИНА: Терраччано – Додо, Миленкович, Мартинес Кварта, Бираги – Мандрагора, Бонавентура – Николас Гонсалес, Бельтран, Куаме – Белотти.