Сьогодні, 29 травня, в Афінах відбудеться фінал Ліги конференцій 2023-2024. У вирішальному бою за третій за рангом єврокубок зійдуться грецький Олімпіакос та італійська Фіорентина, пише 24 Канал. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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Другий фінал Фіорентини

"Фіалки" вже минулого сезону грали у фіналі цього турніру. Підопічні Вінченцо Італьяно тоді в кінці матчу програли Вест Гему, але вже за рік знову змогли вийти у фінал Ліги конференцій.

Команда цей євросезон почала з кваліфікації, пройшовши віденський Рапід. У групі Фіорентина стала першою, випередивши Ференцварош, Генк та Чукарічкі, що дозволило напряму вийти в 1/8 фіналу.

В плей-оф же Фіорентина вибила Маккабі Хайфу (4:3, 1:1), Вікторію (0:0, 2:0) та Брюгге (3:2, 1:1). До слова, в Серії А "фіалки" фінішували восьмими, тому мають знову зіграти в Лізі конференцій наступного сезону.

Втім перемога у цьому турнірі дозволить команді стартувати в Лізі Європи 2024-2025. Стати на заваді має намір Олімпіакос, який пройшов відмінний шлях у плей-оф.

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Крутий шлях Олімпіакоса

Греки стартували в Лізі Європи, проте продовжити боротьбу у цьому єврокубку не змогли. Далі пройшли Вест Гем та Фрайбург. Втім у Лізі конференцій пірейці набрали ходу.

Олі пройшли непростий шлях, залишивши позаду Ференцварош, (1:0, 1:0) Маккабі Тель-Авів (1:4, 6:1), Фенербахче (3:2, 0:1, пен – 3:2) та Астон Віллу (4:2, 2:0). Особливо крутими вийшли дуелі із Маккабі та Астон Віллою. У першому випадку підопічні Менділібара змогли відігратись після домашньої поразки 1:4.

А у другому Олімпіакос двічі впевнено переграв суттєво вищого за класом суперника. В чемпіонаті пірейці фінішували третіми, тому теж мають зіграти в ЛК наступного сезону. Перемога в цьому турнірі переведе пірейців до Ліги Європи.

Де дивитися матч

Матч Олімпіакос – Фіорентина буде доступний у прямій трансляції в Україні. Гру покаже офіційний транслятор турнірів УЄФА сервіс Megogo. Початок трансляції – о 21:25 за київським часом.

Орієнтовні склади команд:

ОЛІМПІАКОС: Цолакіс – Родінеї, Рецос, Кармо, Річардс – Хецце, Іборра, Чікіньо – Фортуніс, Ель-Каабі, Поденсе.

ФІОРЕНТИНА: Терраччано – Додо, Міленкович, Мартінес Кварта, Бірагі – Мандрагора, Бонавентура – Ніколас Гонсалес, Бельтран, Куаме – Белотті.