С Олимпиады – на фронт: чемпион мира Пидручный служит в части Нацгвардии в Тернополе

Украинский чемпион мира по биатлону, участник Олимпийских игр Дмитрий Пидручный, служит в воинской части Национальной гвардии Украины в Тернополе.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Сенькив.

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"Только что украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал мне о том, что служит в части Нацгвардии Украины в Тернополе.

Вместе с ним – лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук. Оба – участники Олимпиады в Пекине. Спасибо за службу, мужики. Гордимся. Победим", – написал Сенькив.

Пидручный попросил помощи у цивилизованного мира

Ранее Пидручный отреагировал на начало широкомасштабного вторжения России в родную страну:

"Уважаемая биатлонная семья, мои международные друзья и болельщики.

Я и моя команда остаемся в Украине, чтобы защитить наши дома и семьи от вторгшихся в Украину 24 февраля российских вооруженных сил. В дальнейших соревнованиях никто не собирается участвовать.

Я прошу вас помочь нам. Вот что вы должны сделать:

1. Задонатать. Официальный банковский счет для помощи украинской армии здесь.

2. Выходите на улицы своих городов. Попросите вашу власть и НАТО помочь нам.

3. Проверяйте любую информацию, которую читаете о российском вторжении, в нескольких источниках.

Только не говорите мне, что спорт вне политики. Это связано! Солдаты и мирные жители моей родины гибнут, когда вы читаете это.

Прошу вас, не оставайтесь в стороне, пожалуйста», – написал Пидручный.