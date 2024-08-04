Побил двукратного олимпийского чемпиона: Хижняк вышел в финал Игр-2024 по боксу

В воскресенье, 4 августа, состоялся полуфинальный боксерский поединок в категории до 80 килограммов. За выход в золотой финал соревновался украинец Александр Хижняк.

В полуфинале украинец соревновался против двукратного олимпийского чемпиона Арлена Лопеса из Кубы. Еще до боя Александр Хижняк уже гарантировал себе бронзовую медаль, пишет 24 Канал.

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Кто стал победителем полуфинала Хижняк – Лопес

Украинец не собирался останавливаться на достигнутом, а попытался завоевать пропуск в финал. "Полтавский танк" очень активно начал поединок. Однако опытный Лопес держал блок и отвечал точными и акцентированными ударами. После первого раунда украинец уступал кубинцу – 1:4.

Второй ранд начался по тому же сценарию. Хижняк начал бомбардировку Лопеса. Риск принес результат. Судьи отдали этот раунд украинцу – 3:2.

В решающем раунде Александр увеличил преимущество и уверенно победил Лопеса.

Александр Хижняк на характере вышел в финал Олимпийских игр. "Полтавский танк" гарантировал Украине как минимум серебряную медаль.

Соперником Хижняка в финале станет Нурбек Оралбай из Казахстана. Поединок за олимпийское золото состоится 7 августа.

Напомним, что на счету сборной Украины три олимпийские медали: "золото" в командном турнире по фехтованию на саблях, "серебро" Сергея Кулиша в стрельбе из винтовки и "бронза" Ольги Харлан в индивидуальной сабле.