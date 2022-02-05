На Олимпиаде в Пекине разыграли первые комплекты наград: список победителей

На Олимпийских играх в Пекине 5 февраля начался розыгрыш медалей. В течение субботы спортсмены разыграли шесть комплектов наград.

Больше всего золотых наград в течение 5 февраля получили представители Норвегии – две. Украина пока не завоевала ни одной награды, сообщает 24 канал. В целом медали уже завоевали 13 стран.

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Биатлон (смешанная эстафета)

1. Новерия (Марте Олсбю, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Иоганнес Бё)

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кантен Фийон-Майе)

3. Олимпийский комитет России (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов)

Лыжные гонки

1. Тереза ​​Йохауг (Норвегия)

2. Наталья Непряева (Олимпийский комитет России)

3. Тереза ​​Штадлобер (Австрия)

Фристайл

1. Вальтер Вальберг (Швеция)

2. Микаэль Кингсбери (Канада)

3. Икума Хорисима (Япония)

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Прыжки на лыжах с трамплина

1. Урша Богатай (Словения)

2. Катарина Альтхаус (Германия)

3. Ника Крижнар (Словения)

Конькобежный спорт

1. Ирен Схаутен (Нидерланды)

2. Франческа Лоллобриджида (Италия)

3. Изабель Вайдеман (Канада)

Шорт-трек (смешанная эстафета)

1. Китай

2. Италия

3. Венгрия

. Розыгрыш медалей на Олимпийских играх продолжится в воскресенье, 6 февраля. В этот день на Играх в Пекине разыграют 7 комплектов наград.