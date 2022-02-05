На Олимпиаде в Пекине разыграли первые комплекты наград: список победителей
На Олимпийских играх в Пекине 5 февраля начался розыгрыш медалей. В течение субботы спортсмены разыграли шесть комплектов наград.
Больше всего золотых наград в течение 5 февраля получили представители Норвегии – две. Украина пока не завоевала ни одной награды, сообщает 24 канал. В целом медали уже завоевали 13 стран.
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Биатлон (смешанная эстафета)
1. Новерия (Марте Олсбю, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Иоганнес Бё)
2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кантен Фийон-Майе)
3. Олимпийский комитет России (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов)
Лыжные гонки
1. Тереза Йохауг (Норвегия)
2. Наталья Непряева (Олимпийский комитет России)
3. Тереза Штадлобер (Австрия)
Фристайл
1. Вальтер Вальберг (Швеция)
2. Микаэль Кингсбери (Канада)
3. Икума Хорисима (Япония)
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Прыжки на лыжах с трамплина
1. Урша Богатай (Словения)
2. Катарина Альтхаус (Германия)
3. Ника Крижнар (Словения)
Конькобежный спорт
1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
2. Франческа Лоллобриджида (Италия)
3. Изабель Вайдеман (Канада)
Шорт-трек (смешанная эстафета)
1. Китай
2. Италия
3. Венгрия