На Олимпиаде в Пекине неожиданно перенесли последнюю биатлонную гонку

Организаторы XXIV зимних Олимпийских игр перенесли женский масс-старт в биатлоне. Гонка должна была пройти в субботу, 19 февраля.

Неблагоприятные погодные условия

Из-за неблагоприятных погодных условий, а именно мороза, пришлось ее перенести. Теперь соревнования пройдут в пятницу, 18 февраля.

К слову Роковая стрельба Джимы и борьба Билосюк: Украина седьмая в женской эстафете на Олимпиаде-2022

Украину будет представлять только одна спортсменка – Юлия Джима, квалифицировавшаяся к масс-старту. Она попала в топ-13.

Таким образом, 18 февраля пройдут сразу две гонки с массовым стартом. Женский начнется в 9:00 по киевскому времени, мужской – в 11:00.

Олимпийский биатлонный турнир завершится 18 февраля. Лучший текущий результат украинских биатлонистов в Пекине – седьмое место в женской эстафете.