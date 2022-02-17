Неблагоприятные погодные условия

Из-за неблагоприятных погодных условий, а именно мороза, пришлось ее перенести. Теперь соревнования пройдут в пятницу, 18 февраля.

К слову Роковая стрельба Джимы и борьба Билосюк: Украина седьмая в женской эстафете на Олимпиаде-2022

Украину будет представлять только одна спортсменка – Юлия Джима, квалифицировавшаяся к масс-старту. Она попала в топ-13.

Таким образом, 18 февраля пройдут сразу две гонки с массовым стартом. Женский начнется в 9:00 по киевскому времени, мужской – в 11:00.

Олимпийский биатлонный турнир завершится 18 февраля. Лучший текущий результат украинских биатлонистов в Пекине – седьмое место в женской эстафете.

Перед этим серебрянную награду в соревнованиях лыжных акробатов получил Александр Абраменко. С золотом Пхенчхана-2018 и серебром Пекина-2022 он стал самым титулованным украинцем на Белых Олимпиадах.