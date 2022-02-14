На Олимпиаде официально вынесли приговор по допингу Валиевой: продолжит ли она выступления

Российская фигуристка Камилла Валиева, обвиняемая в употреблении допинга, сможет выступить в личном турнире Олимпийских игр-2022 в Китае. Такое решение озвучил Спортивный арбитражный суд на своем выездном заседании в Пекине.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA. Ранее организации обратились к CAS с целью опротестовать решение РУСАДА по снятию отстранения.

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В пресс-релизе CAS отмечается, что решение допустить Валиеву к личному турниру Пекина-2022 принято с учетом ее статуса "защищенной персоны" (спортсменке не исполнилось 16 лет) и особого подхода к ним.

Что известно о скандале с допингом Валиевой

25 декабря 2021 года Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине.

Мир узнал об этом 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и положено по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований.

Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля, Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Короткую программу на Олимпиаде-2022 женщины представят 15 февраля, а произвольную – в четверг, 17 февраля, после чего раздадут медали.