Новый мировой рекорд на Олимпийских Играх-2024 установила спортсменка из Кореи Лим Си Хен. Она выступает на соревнованиях по стрельбе из лука.

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Рекорд кореянки Лим Си Хён

21-летняя представительница Кореи занимает второе место в мировом рейтинге. Спортсменка смогла набрать 694 балла из 720 возможных. До этого соотечественница Лим Си Хён Кан Чейон выбила рекордные 692 очка в 2019 году на чемпионате мира.

Лим Си Хён также установила новый олимпийский рекорд. Кореянка набрала больше баллов (680), чем Ан Сан на Олимпиаде-2020 в Токио. В квалификации также приняла участие представительница Украины Вероника Марченко. Лучница набрала 657 баллов, что является 25 результатом на турнире.

К слову. В 1/32 финала Марченко будет соревноваться со спортсменкой Китайского Тайбэя – Ли Чай Ци, которой всего 19 лет.

Летняя Олимпиада-2024 в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Спортсмены будут соревноваться за 329 медалей в 32 видах спорта. Украине аналитики спрогнозировали минимум 13 наград.