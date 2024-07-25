Новий світовий рекорд на Олімпійськіх Іграх-2024 встановила спортсменка з Кореї Лім Сі Хьон. Вона виступає на змаганнях зі стрільби з луку.

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Рекорд кореянки Лім Сі Хьон

21-річна представниця Кореї займає друге місце у світовому рейтингу. Спортсменка змогла набрати 694 бали з 720 можливих. До цього співвітчизниця Лім Сі Хьон Кан Чейон вибила рекордні 692 очки у 2019 році на чемпіонаті світу.

Лім Сі Хьон також встановила новий олімпійський рекорд. Кореянка набрала більше балів (680), ніж Ан Сан на Олімпіаді-2020 в Токіо. У кваліфікації також взяла участь представниця України Вероніка Марченко. Лучниця набрала 657 балів, що є 25 результатом на турнірі.

До слова. У 1/32 фіналу Марченко буде змагатись зі спортсменкою Китайського Тайбею – Лі Чай Ци, якій всього 19 років.

Літня Олімпіада-2024 в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Спортсмени будуть змагатись за 329 медалей в 32 видах спорту. Україні аналітики спрогнозували мінімум 13 нагород.