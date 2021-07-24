На Олимпиаде-2020 разыгран первый комплект наград в стрельбе
24 июля 2021 , 09:10Читати новину українською
Источник:24 канал
На Олимпиаде в Токио определились победители по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин. В финале выступали восемь спортсменок.
Ни одной украинки в этой дисциплине не было. Золотую медаль выиграла китаянка Цянь Ян, второе место заняла представительница России Анастасия Галашина. Бронза у швейцарки Нины Кристен.
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Китаянка Ян Цянь последним выстрелом попала в цель точнее (9.8) и стала чемпионкой ОИ-2020 (с рекордом Олимпиад: 251,8), опередила россиянку на 0.7 балла.
Это первый комплект наград, который был разыгран на Олимпиаде-2020 в Токио. Всего на Играх разыграют еще 338 медалей.
Пулевая стрельба. 10 метров. Женщины
- Ян Цянь (КНР)
- Анастасия Галашина (ОКР)
- Нина Кристен (Швейцария)