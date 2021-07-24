Жодної українки у цій дисципліні не було. Золоту медаль виграла китаянка Цянь Ян, друге місце зайняла представниця Росії Анастасія Галашина. Бронза у швейцарки Ніни Крістен.

До слова Чи принесе Дарія Білодід Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020

Китаянка Ян Цянь останнім потсрілом потрапила в ціль точніше (9.8) і стала чемпіонкою ОІ-2020 (з рекордом Олімпіад: 251,8), випередила росіянку на 0.7 бала.

Це перший комплект нагород, який був розіграний на Олімпіаді-2020 в Токіо. Загалом на Іграх розіграють ще 338 медалей.

Кульова стрільба. 10 метрів. Жінки