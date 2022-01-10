Олимпиада в Пекине запомнится: впервые на Играх выступит небинарный спортсмен

Впервые на Олимпийских играх выступит небинарный спортсмен – человек, не идентифицирующий себя с конкретным гендером. Американский фигурист Тимоти Ледюк гарантировал себе участие на Олимпиаде-2022.

Олимпиада-2022 войдет в историю

Ледюк гарантировал себе участие на зимней Олимпиаде вместе со своей партнершей Эшли Кейн-Грибл. Им удалось победить на чемпионате США.

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Благодаря "золоту" чемпионата США Ледюк и Кейн-Грибл смогут посоревноваться в Пекине.

Интересно, что 31-летний фигурист еще и станет первым небинарным спортсменом в истории Игр.

Еще в 2019-м Ледюк стал первым открытым геем, который получил "золото" домашнего чемпионата по фигурному катанию.

Перед началом чемпионата США в 2022-м он публично заявил, что является небинарным человеком.

Для американца это будет первое выступление на Олимпиаде в карьере.

Ледюк – 2-кратный чемпион США в парном фигурном катании (2019 и 2022 годы).

На Играх в Пекине нет ограничений относительно выступления небинарных спортсменов. По половому признаку Ледюк не нарушает требования для участия в парной программе на зимних Олимпийских играх в Пекине.