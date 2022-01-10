Олімпіада-2022 увійде в історію
Ледюк гарантував собі участь на зимовій Олімпіаді разом зі своєю партнеркою Ешлі Кейн-Грібл. Їм вдалося перемогти на чемпіонаті США.
Варте уваги У Техасі школярам-трансгендерам заборонять виступати за команди іншої статі
Завдяки "золотові" чемпіонату США Ледюк та Кейн-Грібл зможуть позмагатися у Пекіні.
Цікаво, що 31-річний фігурист ще й стане першим небінарним спортсменом в історії Ігор.
Ще у 2019-му Ледюк став першим відкритим геєм, що здобув "золото" домашнього чемпіонату з фігурного катання.
Перед початком чемпіонату США у 2022-му він публічно заявив, що є небінарною людиною.
- Для американця це буде перший виступ на Олімпіаді у кар'єрі.
- Ледюк – 2-разовий чемпіон США у парному фігурному катанні (2019 та 2022 роки).