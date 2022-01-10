Олімпіада-2022 увійде в історію

Ледюк гарантував собі участь на зимовій Олімпіаді разом зі своєю партнеркою Ешлі Кейн-Грібл. Їм вдалося перемогти на чемпіонаті США.

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Завдяки "золотові" чемпіонату США Ледюк та Кейн-Грібл зможуть позмагатися у Пекіні.

Цікаво, що 31-річний фігурист ще й стане першим небінарним спортсменом в історії Ігор.

Ще у 2019-му Ледюк став першим відкритим геєм, що здобув "золото" домашнього чемпіонату з фігурного катання.

Перед початком чемпіонату США у 2022-му він публічно заявив, що є небінарною людиною.

До слова. На Іграх у Пекіні немає обмежень щодо виступу небінарних спортсменів. За статевою ознакою Ледюк не порушує вимоги для участі у парній програмі на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.