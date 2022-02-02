Олимпиада-2030 в Украине: часть соревнований могут принять другие страны

Украина планирует подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о подготовке Украины к предполагаемой Олимпиаде.

Гутцайт: Буковель готов взять много соревнований на Олимпиаде

Министр рассказал, что сейчас строится биатлонный комплекс в Буковеле, где уже состоялся чемпионат Украины. По словам Гутцайта, в Буковеле может состояться значительная часть соревнований на Олимпиаде-2030.

К теме Украина подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030, – министр спорта Гутцайт

"Строится биатлонный комплекс в Буковеле. Мы уже там проводили украинские соревнования. Буковель вообще готов взять много соревнований на Олимпиаде, там еще рядом нужно построить несколько трасс для других видов. Все только начинается", – сказал министр.

Он уточнил, что Украина недавно приняла окончательное решение подаваться на Олимпиаду, поэтому, кроме Буковеля, ничего с построения инфраструктуры для зимних видов не начато.

"Все только проектируется, оно в эскизных планах. Нужно было сделать анализ, чтобы понять где можно проводить. Во Львове будем строить дворец спорта для хоккея, а в Киеве будет дворец для зимних видов. Но западный регион — это то место, где будет проходить Олимпиада, вы же понимаете", – сказал Гутцайт.

. Страну-хозяйку Олимпиады объявляют за 7 лет до проведения Игр перед началом новой Олимпиады. Кто примет зимнюю Олимпиаду-2030 может стать известно в 2023 году.

Как рассказал глава Министерства молодежи и спорта, скелетон или бобслей на Олимпиаде-2030 может состояться в Латвии, а не в Украине. Международный олимпийский комитет рекомендует не строить такие дорогие объекты.

Например, скелетон или бобслей можем проводить в Латвии, там есть вся эта инфраструктура. Потому что она же дорого стоит и в обслуживании тоже. МОК рекомендует, чтобы мы не строили такие дорогие объекты, а использовали их в странах рядом,

– сказал Гутцайт.

Он добавил, что Украина планирует подавать заявку на проведение Олимпиады самостоятельно. С согласия МОК некоторые виды спорта могут принять другие страны.

"Но Олимпиада – это дорогое удовольствие. И чтобы избежать значительных затрат, МОК рекомендует, если рядом есть готовые трассы для, например, бобслея и скелетона, проводить соревнования там. Например, есть трасса в польском Закопане", – резюмировал Гутцайт.

. Кроме Украины, заявки на проведение зимней Олимпиады-2030 планируют подать еще четыре страны: Ванкувер (Канада), Саппоро (Япония), Солт-Лейк-Сити (США), Барселона – Пиренеи (совместная заявка трех стран: Испании, Франции и Андорры).