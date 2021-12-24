Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что стоит задача провести в Украине Олимпийские игры.

"Президент поставил задачу – и президент, и все спортивное сообщество очень хочет – мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине. Юношеские – в 2028 году и зимние Олимпийские игры – в 2030. Зачем мы это делаем? Во-первых, престиж страны. Проведение в стране Олимпийских игр – это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Мы понимаем, что чем больше спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься", – убежден Гутцайт.

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При этом он признает, что у нас пока нет всей необходимой инфраструктуры для проведения подобных соревнований.

"Мы рассматриваем наш западный регион: Буковель, например, там уже есть определенная инфраструктура. Да, нам не хватает хоккейных дворцов, да, нам не хватает для гигантского слалома трасс, но какая-то часть этого уже есть", – рассказал Гутцайт.

Когда будет известен хозяин Олимпиады-2030

Страну, принимающую Олимпиаду, обычно объявляют за семь лет до проведения турнира перед началом новой Олимпиады. Следовательно, кто примет зимнюю Олимпиаду-2030 может стать известно уже в 2023 году.

Правда, перед этим страна, готовая принять соревнования, должна подать официальную заявку в Международный олимпийский комитет. После этого Комиссия по определению будущего хозяина проводит конкретные переговоры со странами, которые могут стать будущими хозяевами (из всех претендентов на этот этап проходит несколько заявок). Тогда происходит голосование делегатов МОК во время сессии. Заявка, получившая больше голосов, побеждает.

Пока известно о как минимум четырех заявках на проведение зимней Олимпиады-2030: Ванкувер (Канада), Саппоро (Япония), Солт-Лейк-Сити (США), Барселона – Пиренеи (общая заявка трех стран: Испании, Франции и Андорры).