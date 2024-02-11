Украина – Эстония 5:3

Шайбы: 1:0 Мазур (Мережко, Трахт), 02:29, 2:0 Пангелов-Юлдашев (Денискин, Гребеник), 15:59, 3:0 Кукла, 17:17, 3:1 Аррак (Фурса, Рооба), 23:29, 4:1 Фадеев (Пересунько), 24:33, 4:2 Васенкин (Витанен), 26:41, 4:3 Витанен, 55:53, 5:3 Пересунько (Лялька), 57:40.

Мужская сборная Украины по хоккею продолжает свой путь в квалификации на зимние Олимпийские игры-2026. Команда Дмитрия Христича начала с третьего раунда отбора, который является предпоследним, пишет 24 канал.

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Нашими соперниками по группе стали Южная Корея, Польша и Эстония. Пройти в финальную стадию квалификации могла только одна команда и фаворитом на это были поляки.

Впрочем "сине-желтые" смогли в напряженной битве в серии буллитов вырвать победу. В сочетании с разгромом корейцев в первом туре (4:0) это вывело Украину на первое место.

Для выхода дальше нашей команде достаточно было обыграть в последнем туре откровенного аутсайдера Эстонию. Прибалты проиграли первые две встречи почти без шансов.

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Украина же в первом периоде создала себе комфортный гандикап в три шайбы. Это позволило провести вторую и последнюю треть в более спокойном ритме и все равно праздновать победу с пятью забитыми шайбами.

Таким образом, "сине-желтые" выигрывают квартет и выходят в финальную стадию квалификации, которая пройдет с 29 августа по 1 сентября 2024 года. Нашими соперниками должны стать Словакия, Казахстан и Беларусь,

Однако участие последних еще не подтверждено, поэтому вполне вероятно, что у Украины будет другой соперник или группа будет состоять из трех команд. На Олимпиаду-2026 попадет только победитель группы.