В стартовых схватках греко-римской борьбы Жан Беленюк соревновался за выход в четвертьфинал Олимпиады-2024 с китайцем Цянем Хайтао. Насибов противостоял сербу Мате Немешу, – пишет 24 канал.

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Украинские борцы на Олимпиаде-2024

Жан Беленюк победил китайца Цяна Хайтао с достаточно уверенным счетом 7:1. Противостояние Парвиза Насибова происходило значительно сложнее, лишь на последних минутах борец смог вырвать победу со счетом 3:2, проигрывая Немешу 1:2.

В четвертьфинале Беленюк будет бороться против казахстанца Нурсултана Турсинова. Парвиз Насибов получил в соперники киргизстанца – Амантура Исмаилова. Начало схваток примерно в 13:50 по киевскому времени.

Напомним, что представительница Украины Оксана Ливач в борьбе вольным стилем будет бороться за "бронзу" Олимпиады-2024, хотя проиграла в четвертьфинале. Индийскую спортсменку, которая победила украинку, дисквалифицировали за нарушение правил соревнований.