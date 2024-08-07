В этом виде спорта состоялся розыгрыш наград среди мужчин в весовой категории до 130 килограммов. Триумфовал в турнире легендарный 41-летний борец Михаин Лопес, пишет 24 Канал.
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Красивое прощание со спортом
Для кубинца это "золото" стало пятым подряд на Олимпиадах. Такую выдающуюся серию и количество олимпийских чемпионств ранее не имел ни один борец в истории.
Лопес свою первую золотую олимпийскую медаль завоевал еще в Пекине-2008. После этого он триумфовал в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2021.
Греко-римская борьба (до 130 килограммов). Пьедестал
- Михаин Лопес (Куба) – "золото"
- Ясмани Акоста (Чили) – "серебро"
- Мэн Линьдже (Китай) – "бронза"
- Амин Мирзазаде (Иран) – "бронза"
После победной схватки с Ясмани Акостой кубинец оставил на ковре борцовки, что ознаменовало окончание его легендарной карьеры.
Как Михаин Лопес попрощался со спортом: смотрите видео