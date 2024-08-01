Уроженец России добыл золото для Азербайджана на Олимпиаде: до войны он представлял Украину

Дзюдоист Зелим Коцоев показал уверенное выступление на соревнованиях в весовой категории до 100 килограммов. Ранее парень представлял сборную Украины.

В Париже продолжаются летние Олимпийские игры-2024. С 26 июля по 11 августа определятся обладатели 329-х комплектов медалей в 32-х видах спорта, пишет 24 Канал.

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Золото Азербайджана

В четверг, 1 августа, были разыграны очередные награды по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов среди мужчин. В итоге золото завоевал представитель Азербайджана Зелим Коцоев.

25-летний спортсмен начал свой путь с 1/8 финала и одержал четыре подряд победы. В финале Зелим уверенно одолел Илью Суламанидзе из Грузии со счетом 10:1.

Бывший украинец

Отметим, что Коцоев является уроженцем российского Владикавказа, но путь в профессиональную карьеру дзюдоиста начинал в Украине. Именно нашу страну спортсмен и представлял до 2014 года.

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Впрочем, в 2015-м Зелим решил сменить гражданство и начал выступать под флагом Азербайджана. Именно в составе кавказской команды Коцоев достиг наибольших успехов в дзюдо, выиграв чемпионат мира и Европы.

Напомним, что Украина пока имеет две медали на Олимпиаде-2024. Фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу в соревновании по личной сабле, тогда как Сергей Кулиш получил серебро в стрельбе из винтовки на расстоянии 50 метров.