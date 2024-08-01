У Парижі тривають літні Олімпійські ігри-2024. З 26 липня по 11 серпня визначаться володарі 329-х комплектів медалей у 32-х видах спорту, пише 24 Канал.

До теми Друга медаль України: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 1 серпня

Золото Азербайджану

У четвер, 1 серпня, були розіграні чергові нагороди з дзюдо у ваговій категорії до 100 кілограмів серед чоловіків. У підсумку золото здобув представник Азербайджану Зелім Коцоєв.

25-річний спортсмен почав свій шлях з 1/8 фіналу та здобув чотири поспіль перемоги. У фіналі Зелім впевнено здолав Іллю Суламанідзе з Грузії з рахунком 10:1.

Колишній українець

Відзначимо, що Коцоєв є уродженцем російського Владикавказу, але шлях у професійну кар'єру дзюдоїста розпочинав в Україні. Саме нашу країну спортсмен і представляв до 2014 року.

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Втім, у 2015-му Зелім вирішив змінити громадянство та почав виступати під прапором Азербайджану. Саме у складі кавказької команди Коцоєв досяг найбільших успіхів у дзюдо, вигравши чемпіонат світу та Європи.

Нагадаємо, що Україна поки має дві медалі на Олімпіаді-2024. Фехтувальниця Ольга Харлан виборола бронзу у змаганні з особистої шаблі, тоді як Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі з гвинтівки на відстані 50 метрів.