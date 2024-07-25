Сомнительные арбитры на ОИ-2024: известный украинский тренер о пенальти в ворота сборной Украины

Вчера, 24 июля, олимпийская сборная Украины по футболу сыграла первый исторический матч на Олимпиаде. Коллектив Руслана Ротаня начал соревнования с поражения.

Олимпийская сборная Украины под руководством Руслана Ротаня встретилась на полях Франции с представителями Ирака. После игры возникло немало вопросов к решению арбитра, который походу игры поставил спорный пенальти в ворота Украины.

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Владимир Шаран о пенальти

Бывший тренер Александрии Владимир Шаран высказал свое мнение относительно судейских решений в первом матче Украины на ОИ-2024 против Ирака. Специалист заявил, что Ротань не должен наказывать защитника Максима Таловерова за этот пенальти.

Может, у них в Судане так и судят, и это нормально, но на мировом уровне нельзя же такое делать. Я Вам так скажу: если бы на Евро-2024 дали такой пенальти, то этот арбитр больше бы матчи не судил. Уверен на сто процентов,

– сказал Шаран.

Владимир Богданович поставил под сомнение квалификацию рефери турнира через, то что в матче между соперниками Украины в групповом этапе Аргентины и Марокко также "придумал" пенальти.

После матча Аргентина – Марокко на поле побежали болельщики. Из соображений безопасности арбитр матча попросил команды покинуть поле и закончил игру. Как потом оказалось, что рефери не засчитал гол аргентинцев из-за офсайда. После 2 часов с окончания матча было решено доиграть 3 минуты поединка. По итогам марокканцы одержали победу со счетом 2:1.

Шаран считает, что в матче украинской сборной соперник рисовал пенальти, но в современном футболе арбитры не мешают на это. Поэтому оснований для назначения 11-метрового не было.

Напомним, что олимпийская сборная Украины попала на Олимпиаду-2024 благодаря тому, что вышла в полуфинал молодежного Евро-2023. Отметим то, что клубы не отпустили многих игроков, которые завоевали историческое место на ОИ-2024 для Украины.

Следующий матч украинская команда команда сыграет 27 июля против Марокко в 18:00 по киевскому времени. Завершающий матч группового этапа против аргентинцев состоится 30 июля в 18:00 по Киеву.