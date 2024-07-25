Олімпійська збірна України під керівництвом Руслана Ротаня зустрілась на полях Франції з представниками Іраку. Після гри виникло чимало запитань до рішення арбітра, який походу гри поставив спірний пенальті у ворота України.

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Володимир Шаран про пенальті

Колишній тренер Олександрії Володимир Шаран висловив свою думку щодо суддівських рішень в першому матчі України на ОІ-2024 проти Іраку. Фахівець заявив, що Ротань не повинен покарати захисника Максима Таловєрова за цей пенальті.

Може, в них у Судані так і судять, і це нормально, але на світовому рівні не можна ж таке чинити. Я Вам так скажу: якби на Євро-2024 дали такий пенальті, то цей арбітр більше б матчі не судив. Впевнений на сто відсотків,

– сказав Шаран.

Володимир Богданович поставив під сумнів кваліфікацію рефері турніру через, те що у матчі між суперниками України у груповому етапі Аргентини та Марокко також "вигадав" пенальті.

До слова. Після матчу Аргентина – Марокко на поле побігли вболівальники. З міркувань безпеки арбітр матчу попросив команди покинути поле та закінчив гру. Як потім виявилось, що рефері не зарахував гол аргентинців через офсайд. Після 2 годин з закінчення матчу було вирішено дограти 3 хвилини поєдинку. За підсумками марокканці здобули перемогу з рахунком 2:1.

Шаран вважає, що у матчі української збірної суперник малював пенальті, але в сучасному футболі арбітри не заважають на це. Тому підстав для призначення 11-метрового не було.

Нагадаємо, що олімпійська збірна України потрапила на Олімпіаду-2024 завдяки тому, що вийшла у півфінал молодіжного Євро-2023. Зазначимо те, що клуби не відпустили багатьох гравців, які вибороли історичне місце на ОІ-2024 для України.

Наступний матч українська команда команда зіграє 27 липня проти Марокко о 18:00 за київським часом. Завершальний матч групового етапу проти аргентинців відбудеться 30 липня о 18:00 за Києвом.