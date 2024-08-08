Рекордсмен мира потерял сознание после падения в забеге на Олимпиаде-2024: жуткое видео

Неприятный случай произошел во время финала бега с барьерами на Олимпийских играх. Эфиопский спортсмен Ламеха Гирма не смог завершить дистанцию.

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялся финал бега с барьерами на дистанцию 3000 метров. Одним из главных претендентов на "золото" в этой дисциплине был рекордсмен мира Ламеха Гирма.

Читай также Медальные схватки борцов в программе дня: онлайн-трансляция Олимпиады-2024 8 августа

Африканский спортсмен едва не погиб на Олимпиаде

Эфиопский бегун держался на дистанции в тройке лидеров. Когда атлеты пошли на последний круг, Гирма зацепился за препятствие и неудачно ударился головой о дорожку. 23-летний спортсмен потерял сознание и остался лежать на животе.

Видео падения Ламехи Гирма

Сразу же Гирма получил неотложную помощь от медицинской бригады. Легкоатлету наложили шейный бандаж и привели в чувство. Дальнейшую помощь спортсмену оказывали в больнице.

Лемеха остался на ночь в медицинском учреждении. Его тренер сообщил, что Гирма был в "хорошем состоянии".

Ламеха Гирма в больнице / фото из сети Х

В отсутствие рекордсмена забег выиграл марокканский бегун Суфиан эль-Баккали, которому досталась золотая награда Олимпийских игр.

Что известно об эфиопском рекордсмене