Воспользовался туалетом в кафе: велогонщик нашел выход из пикантной ситуации во время гонки на ОИ

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялась групповая шоссейная гонка. Среди участников соревнований был немецкий велогонщик Нильс Политт.

Во время гонки Нильс Политт выбыл из борьбы за награды. Немецкий велогонщик отстал от основной группы и в это время ему захотелось в туалет, пишет 24 канал.

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Нашел выход из затруднительной ситуации

Из-за огромного количества болельщиков, которые расположились вдоль трассы, Нильс не смог никак выбрать место для санитарной остановки. В конце концов велогонщик нашел выход из затруднительной ситуации.

Он заехал в знаменитое кафе в Париже под названием "Café des 2 Moulins", где воспользовался туалетом. Присутствующие посетители устроили овации велогонщику, который был не готов к такому вниманию фанатов.

Нильс Политт забежал в кафе в туалет: видео

Отметим, что Нильс Политт завершил гонку на 70-м месте. Он проиграл победителю гонки Ремко Эвенепули 19 минут и 55 секунд. Украинский велогонщик Анатолий Будяк финишировал на 66-м месте.