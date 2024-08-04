Під час гонки Нільс Політт вибув з боротьби за нагороди. Німецький велогонщик відстав від основної групи і в цей час йому захотілося в туалет, пише 24 канал.

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Знайшов вихід зі скрутної ситуації

Через величезну кількість вболівальників, які розташувалися вздовж траси, Нільс не зміг ніяк обрати місце для санітарної зупинки. Зрештою велогонщик знайшов вихід зі скрутної ситуації.

Він заїхав до знаменитого кафе у Парижі під назвою "Café des 2 Moulins", де скористався туалетом. Присутні відвідувачі влаштували овації велогонщику, який був не готовий до такої уваги фанатів.

Нільс Політт забіг до кафе у туалет: відео

Зазначимо, що Нільс Політт завершив гонку на 70-му місці. Він програв переможцю гонки Ремко Евенепулі 19 хвилин та 55 секунд. Український велогонщик Анатолій Будяк фінішував на 66-му місці.