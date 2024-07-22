Группу спортсменов из вражеской страны допустили к Олимпиаде-2024 в Париже. Председатель Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт высказался относительно возможных провокаций со стороны "нейтральных" спортсменов.

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Поведение украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

Вадим Гутцайт прокомментировал об отношениях олимпийцев в отношении других спортсменов на играх в Париже. Председатель НОК Украины заявил, что "нейтральных" спортсменов из России всего 15, а это значит, что их там почти нет.

На счет общения с журналистами Вадим Гутцайт сказал, что все взрослые люди и знают как себя вести на публике. Он заявил, что с этим нет быть проблем.

Наших спортсменов никто специально за руку ловить не будет. Все они взрослые люди, и хорошо понимают, с кем общаться, с кем – нет. К тому же, вся наша молодежь, владеет английским.

Также Вадим Маркович ответил относительно премиальных спортсменам за участие на Играх-2024. Председатель НОК, считает, что украинцы получают достаточно хорошо, даже больше, чем спортсмены, которые представляют европейские страны.

К слову. Наряду с украинскими спортсменами в Олимпийской деревне будут жить представители Канады, Германии и Ирландии.

Напомним, что на Олимпийских играх-2024 в Париже будут представлять Украину 140 атлетов. Национальная сборная будет участвовать в большинстве видов спорта. Также аналитики сделали прогноз, что украинцы выиграют не менее 13 медалей.