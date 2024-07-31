Противостояние роста: в матче по баскетболу на Олимпиаде-2024 установили уникальный показатель

Во вторник, 30 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже в рамках баскетбольного турнира состоялся матч между сборными Франции и Японии. Спортсмены установили новый удивительный рекорд.

Французские баскетболисты в овертайме одержали победу со счетом 94:90. Игра запомнилась необычной дуэлью между японским и французским баскетболистами.

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Новый рекорд в баскетболе

На матче был установлен новый уникальный рекорд. В поединке встретились самый высокий и самый низкий баскетболисты – Виктор Вембаньяма и Юки Тогаси. Рост французского игрока по официальным данным – 222 сантиметра, а рост японца – 167 см.

Разница между баскетболистами достигла рекордных 55 см. За все время проведения Олимпийских игр это самая большая разница в росте между спортсменами.

Отметим, что это первая игра на Олимпиаде-2024 в рамках баскетбольного турнира среди мужчин, которая дошла до дополнительных таймов. Также Вембаньяма стал самым результативным игроком французской сборной.

Спортсмен набрал 18 очков, сделал 11 подборов. отдал 6 передач. В своем активе лидер "Сан-Антонио Сперс" также имеет два перехвата и два блок-шота. После победы сборная Франции обеспечила себе вместе с немцами путевку в плей-офф.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 в Париже завершаются 11 июля. Олимпийская сборная Украины занимает 35-место и имеет 1 бронзовую медаль, которую завоевала Ольга Харлан в фехтовании на саблях.