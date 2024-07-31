Драма в финале ОИ-2024: результат украинской женской команды по гребле

Сегодня, 31 июля, женская украинская команда соревновалась за медали Олимпиады-2024 в финальном заезде соревнований по парным четверкам в академической гребле. Украинки потеряли награды за мгновение до финиша.

Представляли Украину такие спортсменки, как Евгения Довгодько, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова и Екатерина Дудченко. Гребцы преодолевали дистанцию в 2 тысячи метров.

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Как потеряли медали украинки

В финале по гребле парных четверок среди женщин украинские спортсменки боролись за медали с командами Китая, Нидерландов, Великобритании, Швейцарии и Германии.

Сначала украинские гребцы шли на втором месте в финале, они проигрывали только нидерландкам на 500 метров. Через некоторое время британки обогнали украинок.

Китаянкам принадлежит мировой рекорд – 6,05,13, который они установили на Играх-2020 в Токио. Тогда как и сейчас в составе команды были: Чен Юнься, Чжан Лин, Лю Ян и Цуй Сяотун.

На последних метрах дистанции украинская женская команда потеряла шансы на бронзовые медали Олимпиады-2024. Девушки пропустили вперед команды Германии и Швейцарии, и финишировали пятыми.

Последнее место заняли китаянки, хотя они были в статусе олимпийских чемпионок. В борьбе за золото британки обогнали нидерландок, которые были первыми весь заезд.

Украина впервые за восемь лет выступила в финале женских парных четверок. Последний раз украинки выходили в финал на Олимпиаде в Рио. На тех соревнованиях в состав команды входили Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова.

Летние Олимпийские игры завершаются 11 августа. Украинская олимпийская сборная занимает 35 место и имеет 1 бронзовую медаль.