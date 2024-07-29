Опыта Верняева было мало: Украина финишировала 5-й в командном многоборье по гимнастике

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике закончила свои выступления в командном многоборье на Олимпийских играх-2024. Наши казаки стали лишь пятыми.

Мужская украинская сборная с четвертым результатом квалифицировалась в финал в командном многоборье Олимпиады-2024. В составе Украины выступали Радомир Стельмах, Назар Чепурной, Илья Ковтун и ее лидер Олег Верняев, сообщает 24 Канал.

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Не размочили ноль в графе медалей Украины

К сожалению, украинской сборной не удалось побороться за медали. Только пятую позицию заняла наша команда во главе с Верняевым.

До последнего украинские гимнасты держались вблизи топ-3 лидеров и даже были близки к награде. Но в итоге дали себя обогнать британцам.

Олимпийскими чемпионами в Париже стали гимнасты из Японии. Украина отстала от лидера на 4,833 балла. Серебряные награды на свои шеи одели представители Китая. А тройку призеров Игр-2024 замкнули американцы.

Результаты финала командного многоборья

1. Япония – 259,594

2. Китай – 259,062

3. США – 257,793

4. Великобритания – 255,527

5. Украина – 254,761

К слову, финал женского многоборья состоится 30 июля.

Украинские болельщики еще смогут поддержать наших гимнастов в личном многоборье, куда отобрались Верняев и Ковтун.