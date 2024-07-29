Чоловіча українська збірна із четвертим результатом кваліфікувалась до фіналу у командному багатоборстві Олімпіади-2024. У складі України виступали Радомир Стельмах, Назар Чепурний, Ілля Ковтун та її лідер Олег Верняєв, повідомляє 24 Канал.

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Не розмочили нуль у графі медалей України

На жаль, українській збірній не вдалось поборотись за медалі. Лише п'яту позицію зайняла наша команда на чолі із Верняєвим.

До останнього українські гімнасти тримались поблизу топ-3 лідерів та навіть були близькі до нагороди. Але у підсумку дали себе обігнати британцям.

Олімпійськими чемпіонами у Парижі гімнасти із Японії. Україна відстала від лідера на 4,833 бала. Срібні нагороди на свої шиї одягнули представники Китаю. А трійку призерів Ігор-2024 замкнули американці.

Результати фіналу командного багатоборства

1. Японія – 259,594

2. Китай – 259,062

3. США – 257,793

4. Велика Британія – 255,527

5. Україна – 254,761

До слова, фінал жіночого багатоборства відбудеться 30 липня.

Українські уболівальники ще зможуть підтримати наших гімнастів в особистому багатоборстві, куди відібрались Верняєв та Ковтун.