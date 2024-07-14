Напередодні старту турніру УАФ представила форму, в якій "синьо-жовті" гратимуть на Олімпіаді-2024. Розробив нові комплекти польський спортивний бренд 4F.

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Класичні кольори

Вони були виготовлені у традиційних кольорах. Польові гравці гратимуть повністю в жовтому або синьому комплекті, натомість воротарі – в чорному чи зеленому.

"Бренд 4F підготував спеціальну повністю персоналізовану колекцію спортивного одягу, яка включає ігрові та тренувальні комплекти, а також аксесуари.

На початку 2024 року бренд став спонсором Національного олімпійського комітету України та забезпечує українських спортсменів офіційним одягом для відкриття та закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, а також медальних церемоній", – йдеться в заяві УАФ.

В якій формі збірна України з футболу гратиме на Іграх-2024 / Фото УАФ

Дивіться відео з презентацією форми олімпійської збірної України з футболу

Нагадаємо, що змагання з футболу на літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбуватимуться з 24 липня по 10 серпня. Україна потрапила у групу B, де протистоятиме Іраку (24.07), Марокко (27.07) й Аргентині (30.07).