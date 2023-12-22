Остановите спортивный терроризм: в соцсетях запустили флешмоб давления на спонсоров Олимпиады-2024

Представители страны-агрессора не должны быть допущены к Олимпиаде-2024. Именно с таким лозунгом был начат флешмоб в социальных сетях.

В начале декабря этого года Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Играх-2024. Представители стран-агрессоров смогут выступить в нейтральном статусе, пишет 24 Канал.

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Почему российских атлетов не должно быть на Олимпиаде-2024

Решение МОК вызвало бурю негодования в странах цивилизованного мира. Всем понятно, что российские спортсмены не могут быть нейтральными. На прошлой Олимпиаде в Токио около половины атлетов из России имели воинские звания и представляли Минобороны страны 404.

Поэтому никакой нейтральный статус не прикроет погоны захватнической армии России, ежедневно убивающей мирное население Украины.

Для того чтобы не допустить атлетов с паспортом страны-агрессора в Олимпиаду, был создан сайт "Нет России на Олимпийских играх".

Главная цель сайта – развернуть мощный флешмоб давления на спонсоров Олимпиады, чтобы заблокировать участие российских военных атлетов.

Каждый неравнодушный пользователь социальных сетей может скачать фотографии с сайта и опубликовать пост. На карточках изображены "нейтральные" россияне и список спонсоров Олимпийских игр.

Фото для флешмоба с сайта Bloodyolympics.com

Также на сайте есть список российских военных атлетов, участвовавших в Олимпиаде-2020.

Российские военные – медалисты Игр-2020 / bloodyolympics.com

Напомним, что Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Пока известно об участии 11 "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси.