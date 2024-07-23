Культовый рэпер пронесет олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024

В пятницу, 26 июля, в столице Франции состоится торжественное открытие Олимпийских игр-2024. Символическим сигналом о начале соревнований станет зажжение олимпийского олимпийского огня.

Известный американский рэпер Снуп Догг станет одним из последних факелоносцев олимпийского огня. Он будет нести символ Олимпиады на последнем этапе перед церемонией открытия.

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Снуп Догг будет факелоносцем на Олимпиаде в Париже

52-летний рэпер пронесет олимпийский огонь по улицам Сен-Дени, северного пригорода Парижа, где расположен Олимпийский стадион "Стад де Франс". Об этом сообщил мэр города Матье Ганотен.

Среди других факелоносцев в Сен-Дени – французская актриса Летиция Каста и французский рэпер MC Solaar. А вот личность человека, который зажжет олимпийский огонь в ночь церемонии открытия, до сих пор остается под секретом. Об этом известно лишь нескольким людям.

Отметим, что на этом участие Снуп Догга в Олимпиаде не ограничивается. Культовый рэпер и актер будет освещать соревнования на канале NBC. Он будет общаться со спортсменами и их друзьями, а также создавать интересный контент.

Отметим, что Олимпийские игры в Париже продлятся с 26 июля по 11 августа. В столицу Франции отправилась делегация сборной Украины в составе 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 26 дисциплинах.