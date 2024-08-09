В ожидании новых медалей для Украины: онлайн-трансляция Олимпиады-2024 9 августа

В пятницу, 9 августа, состоится очередной соревновательный день на XXXIII летних Олимпийских играх. Он станет уже четырнадцатым на мультиспортивном турнире в Париже.

В этот день атлеты будут соревноваться в 19 видах спорта. В восьми из них на кону будут стоять олимпийские медали, пишет 24 Канал.

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Новый день на Олимпиаде-2024 для Украины

Украинские спортсмены будут участвовать в семи дисциплинах. При этом в трех из них наши атлеты будут иметь возможность выиграть награды.

Гребцы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок будут соревноваться в полуфинале каноэ-двоек. Сегодня же состоится и розыгрыш медалей.

16-летняя гимнастка Таисия Онофрийчук вышла в финал личного многоборья. после невероятного выполнения своей программы в квалификации. Также медальные надежды возлагаем на брейкинг, где за награды поборются Анна Stefani Пономаренко и Екатерина Kate Павленко.

Где смотреть Игры-2024 в Париже

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:

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Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 9 августа