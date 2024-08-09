Цього дня атлети будуть змагатися у 19 видах спорту. У восьми з них на кону стоятимуть олімпійські медалі, пише 24 Канал.

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Новий день на Олімпіаді-2024 для України

Українські спортсмени братимуть участь у семи дисциплінах. При цьому у трьох з них наші атлети матимуть можливість виграти нагороди.

Веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагатимуться у півфіналі каное-двійок. Сьогодні ж відбудеться й розіграш медалей.

16-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук вийшла у фінал особистого багатоборства. після неймовірного виконання своєї програми у кваліфікації. Також медальні надії покладаємо на брейкінг, де за нагороди поборються Анна Stefani Пономаренко та Катерина Kate Павленко.

Де дивитися Ігри-2024 в Парижі

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:

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Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 9 серпня