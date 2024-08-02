Украинская рекордсменка на соревнованиях: онлайн-трансляция Олимпиады-2024 2 августа

В пятницу, 2 августа, начинается седьмой день летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Сегодня спортсмены будут бороться за 25 комплектов наград.

В этот день украинские спортсмены будут представлять страну в одиннадцати видах спорта. Все наши атлеты имеют шансы завоевать медали для Украины, сообщает 24 канал.

К теме Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 2 августа

Возможны новые медали для Украины

Елена Костевич начнет новый день Олимпиады-2024 со стрельбы на точность с дистанции 25 метров. Дзюдоистка Кристина Гоман встретится с голландкой Марит Кампс в соревнованиях по дюдо до 78 килограммов (11:00 по киевскому времени).

В легкой атлетике Украину будут представлять Михаил Кохан (метание молота), Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко (все прыжки в высоту), Марина Бех-Романчук и Ольга Корсун (тройной прыжок), Виталий Бутрим, Даниил Даниленко, Татьяна Мельник, Марьяна Шостак (эстафета 4 на 400 метров).

Олег Колодий и Даниил Коновалов будут выступать в дисциплине – прыжки в воду с синхронного трамплина с трех метров. Закрывать день для Украины на Олимпийских играх-2024 – Роман Кокошко (шовтхання ядра) и боксер Александр Хижняк.

Где смотреть соревнования с Олимпиады-2024

Общественное – официальный телетранслятор Олимпийских игр-2024 в Украине. Бесплатно соревнования онлайн транслируют сразу на трех платформах: