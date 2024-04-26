"Нейтральных" не будет: российские и белорусские фехтовальщики не будут соревноваться на Олимпиаде-2024

Уже 26 июля 2024 года в столице Франции начнутся Олимпийские игры-2024. Россиян и белорусов допустили к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо заявил, что россияне и белорусы не примут участие в соревнованиях на Олимпиаде-2024. Ни один из представителей враждебных стран не явился на квалификационный турнир в Люксембурге.

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Россияне и белорусы не будут соревноваться в фехтовании

Джорджио Скарсо сообщил, что "нейтральные" спортсмены не прошли европейские квалификации и не объяснили причину своего отсутствия.

К сожалению, нет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата подачи заявок прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма с объяснением не было,

– рассказал президент конфедерации.

Российские фехтовальщики в 2023 году отвергли "формат возвращения", предложенный Международным олимпийским комитетом, чтобы быть допущенными к международным соревнованиям, из-за чего, вероятно, они решили бойкотировать олимпийские квалификационные соревнования.

Недавно председатель Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что ни один российский фехтовальщик не поедет на Олимпийские игры-2024.

Напомним, что Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа в Париже. Ранее Эммануэль Макрон признавался, что ожидает атаки на Францию во время Олимпийских игр со стороны России. Как минимум прогнозируются информационные атаки. Также французские правоохранители уже арестовали 16-летнего юношу по подозрению в подготовке теракта на Играх.